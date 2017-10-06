События

14:34 06.10.2017

По всей Украине ожидается усиление ветра до критериев стихийного явления

Во всех областях Украины в пятницу ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления, сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В течение 6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях усиления скорости ветра 19-24 м/с, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом в приведенной инфографике во всех областях Украины степень опасности обозначена как "потенциально опасные погодные условия".

В субботу, 7 октября, в южной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем в Одесской области ожидается сильный дождь, говорится в сообщении.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными в связи с осложнением погодных условий.

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Интерфакс-Украина
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