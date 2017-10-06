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14:11 06.10.2017

Посол ЕС видит сложности в предоставлении Украине дополнительных торговых преференций в ближайшее время

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает сложным процесс предоставления Украине дополнительных торговых преференций в ближайшее время и советует сосредоточиться на вопросах регуляторного сближения.

"Честно говоря, это будет сложно. ЕС недавно принял дополнительные меры по торговле. Мы увеличили возможности для определённого ограниченного перечня украинских товаров... Надо быть реалистами относительно ожиданий в этой сфере. Я не говорю, что не надо пытаться", - сказал он на IV Киевском международном экономическом форуме в пятницу, отвечая на вопрос о возможной гибкости со стороны ЕС в вопросе торговых преференций.

Х.Мингарелли также посоветовал Украине сконцентрировать внимание на регуляторном сближении Украины и ЕС.

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