Нобелевская премия-2017: комитет объявил лауреата премии мира

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), объявили в пятницу в норвежском Нобелевском комитете.

По словам председателя норвежского Нобелевского комитета Берит Райс Андерсон, премия присуждена ICAN за "за ее работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям в результате любого использования ядерного оружия и за ее значительные усилия для достижения запрета по использованию такого вида оружия".

Движение ICAN было запущено в 2007 году и на сегодняшний день насчитывает 468 партнерских организаций в 101 стране мира.

Штаб-квартира ICAN находится в Женеве.