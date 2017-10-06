События

12:49 06.10.2017

Нобелевская премия-2017: комитет объявил лауреата премии мира

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), объявили в пятницу в норвежском Нобелевском комитете.

По словам председателя норвежского Нобелевского комитета Берит Райс Андерсон, премия присуждена ICAN за "за ее работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям в результате любого использования ядерного оружия и за ее значительные усилия для достижения запрета по использованию такого вида оружия".

Движение ICAN было запущено в 2007 году и на сегодняшний день насчитывает 468 партнерских организаций в 101 стране мира.

Штаб-квартира ICAN находится в Женеве.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Под стенами Рады произошла потасовка с участием "Национального корпуса"

ГСЧС предупреждает об усилении ветра по всей Украине

Непогода обесточила 195 населенных пунктов на западе Украины

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушали перемирие

Боевики в четверг обстреливали позиции сил АТО преимущественно на донецком направлении

ПОСЛЕДНЕЕ

Выходные будут относительно теплыми

СБУ предлагает общественности обсудить законопроект об ограничении визитов в РФ украинских политиков и чиновников

В зале Рады бросили дымовую шашку

Во Львове бурей повалено 33 дерева, десять улиц без электричества

Украинская сторона СЦКК заявляет о блокировании представителями ОРДЛО восстановления гражданской инфраструктуры на Донбассе к зиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Принтеры для наклеек
РЕКЛАМА