Боевики в четверг обстреливали позиции сил АТО преимущественно на донецком направлении

Незаконные вооруженные формирования осуществили четыре обстрела позиций сил АТО на востоке Украины с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений… В целом с полуночи враг 4 раза нарушил перемирие. Во время двух обстрелов украинские военные применяли оружие на поражение противника. Вследствие боевых действий потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, боевики продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО, по большей части, на донецком направлении. "Днем боевики из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли украинские укрепления вблизи Зайцево. Также враг применял вооружение БМП возле Песок. А крупнокалиберный пулемет оккупантов стрелял по укреплениям сил АТО возле Майорска", - сообщается в сводке.

На приморском (мариупольском) направлении около 11.00 боевики из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в сторону опорных пунктов сил АТО на окраинах пос.Березовое Марьинского района Донецкой области.