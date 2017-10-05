События

18:45 05.10.2017

Боевики в четверг обстреливали позиции сил АТО преимущественно на донецком направлении

Незаконные вооруженные формирования осуществили четыре обстрела позиций сил АТО на востоке Украины с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений… В целом с полуночи враг 4 раза нарушил перемирие. Во время двух обстрелов украинские военные применяли оружие на поражение противника. Вследствие боевых действий потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, боевики продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО, по большей части, на донецком направлении. "Днем боевики из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли украинские укрепления вблизи Зайцево. Также враг применял вооружение БМП возле Песок. А крупнокалиберный пулемет оккупантов стрелял по укреплениям сил АТО возле Майорска", - сообщается в сводке.

На приморском (мариупольском) направлении около 11.00 боевики из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в сторону опорных пунктов сил АТО на окраинах пос.Березовое Марьинского района Донецкой области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

42 гражданина Грузии попали в "черный список" Украины после событий на границе с Польшей

В событиях под Радой и на Институтской в Киеве в четверг никто не пострадал

Правоохранители проводят обыски в Одесском горсовете

В Киеве разбит памятник Героям Небесной Сотни

В ДТП с автобусом Нацгвардии один боец погиб, девять пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко подписал письмо-ориентирование о недопущении нарушений прав субъектов ведения хозяйства при обысках

Боевики стали чаще использовать беспилотники

СБУ в зоне АТО обнаружила тайник с боеприпасами, возможно предназначавшимися для диверсий

Разбивший памятник Героям Небесной Сотни в Киеве является уроженцем Луганска

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить куклу на price.ua
РЕКЛАМА