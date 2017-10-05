События

15:36 05.10.2017

Правоохранители проводят обыски в Одесском горсовете

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в департаменте коммунальной собственности Одесского городского совета в четверг.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, обыски связаны с уголовным делом по факту незаконной, по мнению правоохранителей, продажи ряда объектов недвижимости.

Официально ни правоохранительные органы, ни Одесский горсовет ситуацию пока не комментируют.

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Правоохранители проводят обыски в Одесском горсовете

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Интерфакс-Украина
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