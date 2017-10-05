События

14:11 05.10.2017

Активисты "Национального корпуса" разгромили летнюю площадку офиса Балашова в Киеве

Около 100 представителей партии "Национальный корпус" в четверг днем попытались разгромить офис Геннадия Балашова на пересечении улиц Институтская и Шелковичная в г.Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", активисты разгромили пластмассовую корову и летнюю площадку возле офиса.

Когда на место прибыли около 50 представителей спецподразделения полиции, завязалась драка, кто-то из участников применил слезоточивый раз.

Вместе с тем, конфликт быстро стих.

Как пояснили активисты, они попытались устроить погром за нанесение граффити партии "5.10" и изображение Вадима Рабиновича на место уничтоженных граффити времен Евромайдана на ули. Грушевского.

Несколько десятков представителей "Национального корпуса" отправились к Печерскому райуправлению полиции, куда отвезли вандала, уничтожившего в четверг памятник Героям Небесной сотни.

Вместе с тем, среди активистов был объявлен сбор на 16:00 возле Верховной Рады, когда, как ожидается, народные депутаты начнут рассматривать президентский законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом.

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