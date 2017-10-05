События

11:33 05.10.2017

В ДТП с автобусом Нацгвардии один боец погиб, девять пострадали

Боец Национальной гвардии Украины погиб и восемь военных травмированы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и служебного автобуса Нацгвардии на Киевщине в четверг утром.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области в Фейсбук, автобус, следовавший по маршруту "Дымер - Киев", столкнулся с автобусом Нацгвардии, двигавшемся в составе автоколонны. В результате ДТП погиб один военнослужащий НГУ, еще семь военных получили травмы. Также пострадал один человек в пассажирском автобусе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение"), говорится в сообщении полиции.

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