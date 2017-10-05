В Эстонии начинается досрочное голосование на местных выборах

В Эстонии в четверг начинается досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления.

Как сообщили "Интерфаксу" в Республиканской избирательной комиссии, досрочное голосование на избирательных участках завершится в воскресенье, 8 октября.

С 5 по 11 октября также можно будет в круглосуточном режиме проголосовать по интернету.

В день выборов - 15 октября - избирательные участки будут открыты с 9.00 до 20.00.

В четверг в электронном голосовании в Юриской гимназии примет участие и президент Керсти Кальюлайд. Она проведет в гимназии урок обществознания и призовет молодежь принять участие в голосовании.

В этом году на выборах местных самоуправлений впервые смогут проголосовать подростки старше 16 лет.

Всего в собрания местных самоуправлений баллотируется 11 тыс. 804 человека. Зарегистрировано 163 избирательных союза, семь партий с 271 списком и 59 независимых кандидатов.

Активнее всего представлена ведущая правящая партия Центра, которая выдвинула свои списки в 73 самоуправлениях Эстонии. Партия Реформ выдвинула списки в 54 самоуправлениях, Консервативная народная партия - в 50, Союз Отечества и Res Publica (IRL) - в 47, Социал-демократическая партия - в 39, Объединенная левая партия - в шести, и партия "Зеленых" в двух самоуправлениях.

По сравнению с предыдущими выборами 2013 года, в связи с проведенной в последние годы административной реформой количество кандидатов сократилось. Тогда в них участвовали 14 тыс. 784 кандидата, из которых 101 был независимым, а также шесть партий и 292 избирательных союза.

В ходе административной реформы число самоуправлений сократилось с 215 до 79. В них предстоит избрать 1 тыс. 729 депутатов.