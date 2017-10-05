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08:19 05.10.2017

Берлин заявил о важности продления закона об особом статусе Донбасса – СМИ

Правительство Германии считает инициативу президента Украины Петра Порошенко о продлении действия закона об особом статусе Донбасса важным шагом для реализации минских соглашений, сообщило DW.

"Германия положительно оценивает инициативу президента Украины Петра Порошенко о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе", – говорится в сообщении на сайте DW в четверг утром со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

В Берлине подчеркнули, что этот закон является основой соответствующего пункта минских договоренностей. "Поэтому его продление было бы важным шагом для реализации минских соглашений", - сказано в заявлении немецкого правительства.

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Интерфакс-Украина
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