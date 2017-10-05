"Киевстар" в октябре вслед за конкурентами запустит новые тарифы с безлимитным интернетом

"Киевстар", крупнейший украинский оператор мобильной связи, в середине октября представит новую линейку тарифов для абонентов предоплаченного доступа, включив в нее тариф с безлимитным 3G-интернетом, который его два конкурента запустили не так давно.

"Через неделю с небольшим мы запускаем наши инновационные тарифы, в том числе безлимитный 3G-тариф", – сказал президент "Киевстара" Петр Чернышов на подведении итогов Телеком-акселератора Radar Tech в Киеве вечером 4 октября.

Он утверждает, что новые тарифы будут "честными, честнее, чем у "красных", намекая на второго по величине оператора рынка "ВФ Украина" (бренд Vodafone, ранее "МТС Украина").

П.Чернышов пояснил, что в безлимитном интернете от "Киевстара", в отличие от тарифа основного конкурента, в частности, не будет запрета на использование торрентов, раздачу интернета с телефона, и плата за него будет стандартной помесячной, а не за 28 ней. "Но он будет дороже, так как не будет ограничений", – отметил президент "Киевстара".

Он уточнил, что примерно через месяц после перехода к новым тарифам для абонентов предоплаченного доступа будет представлена подобная новая линейка тарифов для контрактных абонентов, а еще через месяц – для корпоративных клиентов.

П.Чернышов сказал также, что компания не "гонится за клиентами", стараясь предоставлять им более дешевые услуги, а наоборот, ее новые тарифы направлены на повышение ARPU (ежемесячного дохода с абонента) за счет предоставления ему дополнительных услуг. В то же время он констатировал, что в нынешнем конкурентном поле на украинском рынке "Киевстару" с таким подходом удается удерживать всех клиентов.

Президент компании добавил, что если за год удастся нарастить ARPU в гривне на 10%, то это будет очень хорошим результатом.

"Киевстар" обслуживает около 26 млн абонентов в Украине. Его акционеры – международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).