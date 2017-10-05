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02:00 05.10.2017

Университет "Черниговский коллегиум" им.Шевченко получил статус национального – указ президента

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Черниговскую область встретился с коллективом университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Шевченко и подписал указ о присвоении статуса "национального" этому учебному заведению, сообщается на официальном сайте главы государства в среду.

Глава государства напомнил, что заведение в прошлом году официально отметило 100-летний юбилей, однако университет значительно старше, поскольку его корни уходят во времена Черниговского коллегиума, основанного под меценатством гетмана Ивана Мазепы. "Хорошо, что вы возвращаетесь к истокам, к истокам собственной истории. Приятно, что вас услышали, и правительство, наконец, узаконило название "Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Тараса Шевченко". Но для того, чтобы запустить этот процесс, необходим указ президента. Поэтому я, в свою очередь, подписываю указ о сохранении статуса "национального" за вашим университетом… Статус национального не только большая честь, но и серьезная ответственность ", - отметил П.Порошенко.

Президент призвал преподавательский состав и студентов поддержать изменения в сфере образования и приобщиться к разработке и внедрению принципов новой украинской школы. Он отметил, что педагогика будет весомым направлением работы обновленного университета. "Ведь вы обеспечиваете подготовку учителей, которые завтра придут в обновленную украинскую школу", - отметил он.

Глава государства добавил, что образовательная реформа очень важна, в том числе и по защите национальной идентичности."«Ни в коем случае не претендуя на сокращение изучения любых других языков, включая языки национальных меньшинств, мы требуем, чтобы человек, который закончил школу, знала наш украинский язык. Это защита его прав - потому что без знания языка он не найдет работу, не сможет трудоустроиться, не сможет вести нормальную жизнь", - подчеркнул П.Порошенко.

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