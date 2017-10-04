Правоохранители начали уголовное производство по факту покушения на зампреда Одесского облсовета, ему обеспечена охрана

Полиция начала уголовное производство по факту покушения на заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, которая осуществляет процессуальное руководство в деле, О.Радковский получил помощь в медучреждении, и сейчас его состояние стабильное.

Также правоохранители обеспечили круглосуточную охрану политику.

В свою очередь пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщила, что стрельба по О.Радковскому велась из машины, находящейся на парковке недалеко от одного из развлекательных заведений в центре города.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты. Устанавливаются личности нападавших и оружие, из которого велась стрельба.

Как сообщалось, неизвестные совершили покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского в центре Одессы вечером в среду. По данным пресс-службы облсовета, О.Радковский получил три огнестрельных ранения.

О.Радковский представляет в Одесском облсовете партию "Батькивщина".