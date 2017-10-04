События

23:11 04.10.2017

Правоохранители начали уголовное производство по факту покушения на зампреда Одесского облсовета, ему обеспечена охрана

Полиция начала уголовное производство по факту покушения на заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, которая осуществляет процессуальное руководство в деле, О.Радковский получил помощь в медучреждении, и сейчас его состояние стабильное.

Также правоохранители обеспечили круглосуточную охрану политику.

В свою очередь пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщила, что стрельба по О.Радковскому велась из машины, находящейся на парковке недалеко от одного из развлекательных заведений в центре города.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты. Устанавливаются личности нападавших и оружие, из которого велась стрельба.

Как сообщалось, неизвестные совершили покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского в центре Одессы вечером в среду. По данным пресс-службы облсовета, О.Радковский получил три огнестрельных ранения.

О.Радковский представляет в Одесском облсовете партию "Батькивщина".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Одессе стреляли в первого заместителя главы облсовета

Правоохранители задержали в Киеве корреспондента НТВ

Горбатюк: Из-за "поправок Лозового" в УПК все нерасследованные дела Майдана будут закрыты

РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников на границе Сумской области

Военная прокуратура направила в суд обвинительные акты против высокопоставленных чиновников ВС РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители передали задержанного в Киеве корреспондента НТВ Немышева СБУ - Гитлянская

Глава комитета по разведке сената рассчитывает обнародовать результаты расследования по предполагаемому вмешательству РФ до выборов в США 2018 года

Россия не смогла повлиять на исход президентских выборов в США

Пожарный пострадал при спасении людей из горящей многоэтажки в Чугуеве

Трамп потребовал извинений от "Эн-Би-Си Ньюс" за сообщение о намерении госсекретаря Тиллерсона уйти в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
чехол для мобильного телефона купить
РЕКЛАМА