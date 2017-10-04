События

22:50 04.10.2017

Правоохранители передали задержанного в Киеве корреспондента НТВ Немышева СБУ - Гитлянская

Задержанный правоохранителями накануне в Киеве корреспондент НТВ Вячеслав Немышев передан сотрудникам Службы безопасности Украины, которые проводят его опрос, сообщили в ведомстве.

Полиция передала задержанного СБУ, проводится его опрос, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях, сообщила агентству Интерфакс-Украина спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее о задержании В.Немышева в Киеве сообщил сайт телеканала. "Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", - сообщается на сайте НТВ в среду. В сообщении уточняется, что связи с В.Немышевым нет. "Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины", - уточняется в сообщении.

Правоохранители подтвердили информацию о задержании в Киеве гражданина РФ, корреспондента телепрограммы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева за совершение уголовного правонарушения.

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