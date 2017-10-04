Горбатюк: Из-за "поправок Лозового" в УПК все нерасследованные дела Майдана будут закрыты

Все уголовные производства, которые сейчас расследуются в отношении преступлений времен Революции Достоинства, будут закрыты из-за изменений в Уголовный процессуальный кодекс, принятых Верховной Радой 3 октября, заявляет начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Вчера Верховная Рада приняла изменения в Уголовный процессуальный кодекс. В частности, учли и поправки народного депутата Андрея Лозового (фракции Радикальной партии - ИФ). Согласно этим изменениям, все производства, которые мы расследуем в преступлениях против Майдана, после вступления закона в действие надо будет закрыть", - сказал С.Горбатюк в интервью изданию "Тиждень.ua", опубликованному в среду.

Он отметил, что, согласно новым положениям УПК, предложенным А.Лозовым, если в течение года следствие не сможет установить подозреваемых в совершении преступления, следователь обязан закрыть производство. "Поправки Лозового определяют, что у следователя будет шесть месяцев на расследование общего срока и еще на шесть месяцев сроки может продлить суд. Все. Других вариантов для продления сроков не предусмотрено", - рассказал С.Горбатюк.

Он также отметил, что в изменениях, предлагаемых А.Лозовым, отсутствуют переходные положения, которые бы регламентировали действие новых норм по уже существующим расследованиям.

"В Конституции прописано: если изменения в закон смягчают ответственность подозреваемого - закон имеет обратную силу. И это касается только Уголовного кодекса. Однако практика Европейского суда говорит, что и процессуальные изменения, то есть изменения в УПК, в случае смягчения ответственности также могут иметь обратное действие. Даже если эту практику не считать - в законе нет переходных положений, в которых надо было бы прописать, что новые нормы УПК применяются с момента вступления закона в действие. Однако этого нет. А в законе написано, что сроки на расследование текут не с момента объявления о подозрении, а с момента регистрации преступления в Едином реестре досудебных расследований", - отмечает глава Департамента спецрасследований.

С.Горбатюк добавил, что сейчас у Департамента спецрасследований есть производства, которым скоро исполнится четыре года.

"30 ноября 2013-го было зарегистрировано первое уголовное производство. И у нас есть фактовые производства, которым скоро исполнится 4 года. Почему так? Скажем, у нас производство по факту преступления и в нем есть неустановленные лица. Когда появляется подозреваемый, из фактового дела мы выделяем отдельное производство, объявляем человеку подозрение и останавливаем расследование, чтобы сроки не истекали. А в отношении других неустановленных лиц продолжаем расследование по фактовому делу. Однако теперь фактовые уголовные производства подпадают под действие закона, который вчера приняла Верховная Рада. Посему - должны быть закрыты. У меня просто нет слов", - сказал глава Департамента спецрасследований.

Он также отметил, что у А.Лозового, который вносил вышеупомянутые поправки в УПК, был конфликт интересов, поскольку его должны были привлечь к ответственности за неуплату налогов. "Он должен был сообщить руководству парламента, что он вносит изменения в закон, по которому его привлекают к уголовной ответственности. И руководство Рады, и его коллеги из комитета должны были указать на этот конфликт. Однако этого не сделали и изменения прошли", - сказал С.Горбатюк.