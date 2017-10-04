Неизвестные трижды ранили из малокалиберного оружия зампреда Одесского облсовета Радковского

Неизвестные совершили покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского в центре Одессы.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе облсовета, О.Радковский получил три огнестрельных ранения. Однако, по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе патрульной полиции Одессы подтвердили факт стрельбы, добавив, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, стрельба велась из малокалиберного оружия.

О.Радковский представляет в Одесском облсовете партии "Батькивщина".