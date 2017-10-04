События

21:15 04.10.2017

Правоохранители задержали в Киеве корреспондента НТВ

Правоохранители подтверждают информацию о задержании в Киеве гражданина РФ, корреспондента телепрограммы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева за совершение уголовного правонарушения.

"Гражданин РФ Немышев задержан полицией за совершение уголовного правонарушения и был доставлен в райуправление", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также сообщил, что у В.Немышева была обнаружена аккредитация т.н. "ДНР", в связи с чем в отделение полиции были приглашены сотрудники Службы безопасности Украины и в настоящее время они его опрашивают.

Ранее о задержании В.Немышева в Киеве сообщил сайт телеканала. "Корреспондент "Центрального телевидения" Вячеслав Немышев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание", - сообщается на сайте НТВ в среду. В сообщении уточняется, что связи с В.Немышевым нет. "Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины", - уточняется в сообщении.

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