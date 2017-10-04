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18:52 04.10.2017

Великобритания готовится к любому исходу переговоров по Brexit

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила о том, что власти Великобритании намерены быть готовыми к любому результату переговоров с Брюсселем по поводу выхода Великобритании из ЕС (Brexit), передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

"Это наша обязанность, как правительства, страны готовиться к любому исходу (переговоров - ИФ). И я бы хотела заверить вас - именно это мы и делаем", - приводит АП слова Т.Мэй.

"В интересах Британии - сделать все, чтобы переговоры были успешными", - добавила британский премьер.

Накануне Европарламент принял большинством голосов резолюцию "О состоянии переговоров с Соединенным Королевством", в которой возложил ответственность за промедление на британскую сторону.

По мнению парламента ЕС, переговоры по Brexit пока не продвинулись по трем главным вопросам - правам граждан обеих сторон на территориях друг друга, режиму границы в Ирландии и финансовым обязательствам Лондона.

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