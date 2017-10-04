События

17:19 04.10.2017

Комитет Рады по нацбезопасности будет просить Порошенко уволить Муженко и Криштуна

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обратится к главе государства относительно увольнения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко "за систематические нарушения".

Такой вопрос поставил на голосование на заседании комитета в среду председатель комитета Сергей Пашинский после заслушивания представителей Министерства обороны Украины и Генштаба по ситуации со взрывами на арсенале возле г.Калиновка Винницкой области.

По словам С.Пашинского, в данное обращение также будет включен пункт об увольнении главы Военной службы правопорядка в ВСУ Игоря Криштуна.

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