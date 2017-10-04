МИД Украины обратилось к МИД Польши в связи с антиукраинскими надписями на здании консульства Украины

Министерство иностранных дел Украины обратилась в МИД Польши относительно антиукраинских надписей на стене здания почетного консульства Украины в г.Жешуве, уже начаты следственные действия, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"По инциденту в Жешуве (Польша) с Почетным консульством Украины - провокация, очередной элемент гибридной войны РФ против Украины. По акту вандализма официально обратились в МИД Польши. Местная полиция оперативно отреагировала. Начаты следственные действия", - написала М.Беца на своей странице в микроблоге Twitter в среду.

Как сообщалось ранее в СМИ, надписи красной краской на одной из стен консульства появились во второй половине дня в субботу, 30 сентября. В частности, написано "Ukraina = OUN – UPA, Waffen SS Galitzien", также изображены рисунки виселиц со свастикой и немецкое слово Raus (Вон).

Об инциденте сразу сообщили сотруднику представительства, который вызвал полицию. Польские правоохранители проводят следствие по статье "подстрекательство к ненависти". На данный момент никто не задержан.

В СМИ отмечают, что консульство Украины в Жешуве временно не работает с 19 сентября.