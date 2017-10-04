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13:15 04.10.2017

Нобелевская премия-2017: стали известны лауреаты по химии

Нобелевская премия в области химии в 2017 году присуждена ученым Жаку Дюбоше, Йоакиму Франку и Ричарду Хендерсону, объявила в среду Королевская шведская академия наук.

Премия присуждена "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе".

Ж.Дюбоше родился в Швейцарии в 1942 году, он получил докторскую степень в Базельском университете и Женевском университете. В настоящее время он является профессором Лозаннского университета.

И.Франк родился в 1940 году в Германии. Занимается научной деятельностью в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Р.Хендерсон родился в 1945 году в Эдинбурге, докторскую степень он получил в Кембриджском университете. Является членом Лондонского королевского общества.

Криоэлектронная микроскопия является одним из главенствующих методов изучения особенностей клеток и молекул на сегодняшний день.

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