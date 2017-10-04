Экс-мэр Славянска Штепа выписалась из больницы и проходит курс лечения на дому

Экс-мэр Славянска Неля Штепа выписалась из харьковской больницы, куда была госпитализирована из зала суда с гипертоническим кризом, и сейчас проходит курс лечения на дому в г.Славянск, сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко.

"Неля Игоревна уже дома. Сейчас она получает лечение (капельницы, уколы – все, что прописал харьковский врач) дома, по месту прописки",- сказал Д.Марченко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, Н.Штепа отказалась от дневного стационара из опасений, что это могут расценить как нарушение круглосуточного домашнего ареста.

"Мы пытались ей объяснить, что в этом случае речь о нарушении не идет, но она очень боится что суд может ее опять арестовать", - сказал Д.Марченко.

Как сообщалось, 28 сентября очередное заседание Ленинского райсуда по делу Н.Штепы не состоялось. Д.Марченко сообщил, что его подзащитная была госпитализирована из зала суда с гипертоническим кризом. Следующее заседание суда назначено на 6 ноября.

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук) В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Н.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.