События

07:54 04.10.2017

Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами

Во вторник, 3 сентября, Петр Порошенко подписал указ №304/2017 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного 13 сентября 2017 года о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами, сообщается на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" (прилагается, тайно)", - сказано в первом пункте документа.

Указ вступил силу в день его публикации. Контроль за его выполнением возложен на действующего секретаря СНБО Александра Турчинова.

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