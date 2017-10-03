Муженко предлагает заменить ВОХР батальонами охраны и обеспечения

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко предлагает заменить военизированную охрану (ВОХР), привлекающуюся, в частности, к охране арсеналов, батальонами охраны и обеспечения, что повлечёт увеличение численности Вооруженных сил Украины, сообщает Управление связей с общественностью ВСУ.

"Мы готовим предложения по замене ВОХР батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации. Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных Сил. В связи с этим мы готовим предложения в закону Украины "О численности ВСУ", - рассказал В.Муженко во вторник в Национальном университете обороны Украины им.Черняховского.

По словам начальника Генштаба, чрезвычайные происшествия, случившиеся за последние два года на военных составах и арсеналах, имеют все признаки диверсий и могли быть следствием деятельности вражеских спецслужб.

"Чрезвычайные события на арсеналах, складах возле Сватово, Волновахи, Балаклеи, Мариуполя, Калиновки являются ничем другим, как результатом специальной операции. Не имея возможности достичь своих целей на востоке Украины военным путем, противник переносит основные усилия вглубь нашей страны. При этом их приоритетным заданием, очевидно, является уничтожение именно тех средств поражения, производство которых в Украине не осуществляется, а закупка является невозможной", - сообщил В.Муженко.

Он отметил, что в условиях продолжающейся российской агрессии такие действия противника являются прогнозируемыми, и в пределах имеющихся ресурсов ВСУ предпринимают комплексные меры по их предупреждению. "Государство начало выделять средства для оборудования мест хранения вооружения и боеприпасов и на организацию охраны этих объектов. Но объемы проблем являются значительными, поэтому их решение требует не одного года", - отметил главнокомандующий ВСУ.

"В наследство от Советского Союза Украина получила миллионы тонн боеприпасов, часть из которых уже непригодны к использованию. Рассредоточение этого боезапаса требует привлечения больших объемов железнодорожных перевозок и современных средств механизации", - добавил В.Муженко.