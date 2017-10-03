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13:37 03.10.2017

НАБУ вызвало мэра Одессы на допрос в качестве свидетеля

Мэр Одессы Геннадий Труханов прибыл в Киев и явился к следователю Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает одесский "7-й канал" со ссылкой на слова мэра.

По данным телеканала, Г.Труханов был вызван в НАБУ в связи с расследованием факта приобретения здания для централизованного размещения подразделений Одесского горсовета.

Активисты ряда общественных организаций и журналисты неоднократно писали, что данное здание было приобретено горсоветом по крайне завышенной цене (185 млн грн), а затем по завышенным ценам ремонтировалось.

В пресс-службе Одесского городского совета агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что Г.Труханов действительно находится в Киеве. Однако, согласно официальному распоряжению мэра, он уехал в столицу для решения вопросов местного самоуправления в Кабинете министров.

Посещал ли Г.Туханов также НАБУ, в пресс-службе не сообщают.

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Интерфакс-Украина
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