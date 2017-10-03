В ВСУ до конца года могут призвать еще 500 офицеров запаса

В Вооруженные силы Украины до конца 2017 года может быть объявлен призыв офицеров запаса в количестве около 500 человек, сообщил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

"Наше главное управление с учетом потребностей, которые возникли в офицерах и необходимости укомплектовать базы, склады, арсеналы, будет предлагать начальнику Генерального штаба – а принимает решение министр обороны – призвать небольшое число этих должностных лиц. Это будет до 500, наверное", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

А.Артеменко отметил, что данное решение еще не принято, и подчеркнул, что призванные офицеры не могут быть привлечены к проведению антитеррористической операции.

Как сообщалось, 30 мая 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.

21 июня С.Полторак сообщил, что отбор на военную службу по призову офицеров запаса завершен, всего для прохождения службы в Вооруженных силах Украины было отобрано 1 тыс. человек.