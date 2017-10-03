События

12:54 03.10.2017

Журналисты бастуют в Греции, страна на сутки осталась без новостей

Греческие журналисты проводят забастовку длиною в сутки в знак протеста против недостаточного, по их мнению, финансирования отраслевого фонда социального страхования, сообщает во вторник "Ассошиэйтед пресс".

В течение суток с 06:00 по местному времени на греческих радио и телеканалах не будут выходить новостные выпуски. Новостные сайты также перестали обновляться, а в среду 4 октября газеты не выйдут из печати.

Союз редакторов ежедневных Афинских газет (ESIEA), являющийся главным профсоюзом журналистов в Греции, призвал правительство страны принять законы, обеспечивающие достаточное финансирование отраслевого фонда социального страхования.

Греция по требованию международных кредиторов изменила механизмы работы фондов социального страхования, в результате чего журналисты опасаются за финансирование своих пенсий и медицинского обеспечения.

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Интерфакс-Украина
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