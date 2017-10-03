События

12:47 03.10.2017

Численность ВСУ приблизилась к 250 тыс. человек

Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом в 250 тыс. человек, заявил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил - 250 тыс. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", - сказал А.Артеменко на брифинге в Киеве во вторник.

По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

Как сообщалось, 19 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ №484 "Об освобождении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".

20 сентября Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года, в количестве 10 тыс. 460 человек и выделил на эти цели 34,4 млн грн.

С начала 2017 года с ВСУ заключено более 26 тыс. контрактов.

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