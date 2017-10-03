События

12:25 03.10.2017

С января с ВСУ заключено 26 тыс. контрактов, в приоритеты включено обеспечение арсеналов

С начала 2017 года с Вооруженными силами Украины заключено более 26 тыс. контрактов, а в перечень приоритетов включено обеспечение контрактниками личного состава арсеналов, заявляет начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

"С начала года в Вооруженных силах уже заключено более 26 тыс. контрактов", - сказал А.Артеменко на брифинге в Киеве во вторник, уточнив, что контракты заключены с 1,8 тыс. офицеров.

По его словам, первоочередной является потребность на должности в Воздушно-десантные войска ВСУ и должности в экипажах боевых машин. В то же время, в виду последних чрезвычайных событий на арсеналах, приоритетом является обеспечение личного состава военных частей артиллерийских складов.

Как сообщалось, 19 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ №484 от "Об освобождении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года". 20 сентября Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года, в количестве 10 тыс. 460 человек и выделил на эти цели 34,4 млн грн.

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