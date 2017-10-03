Луценко: Процесс создания антикоррупционного суда затянется до полутора лет

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит главу государства увеличить количество судей в областных центрах Украины, чтобы до момента создания и функционирования антикоррупционного суда была возможность судебного рассмотрения уголовных дел по коррупции.

"Мы уверены, что Высший антикоррупционный суд будет создан конституционным способом Высшим советом правосудия после проведения соответствующих конкурсов и собеседований с общественными организациями", - сказал Ю.Луценко во вторник на брифинге в Харькове.

При этом он высказал убеждение, что антикоррупционный суд должен быть не только в Киеве и не только для дел Национального антикоррупционного бюро Украины. "Все 4 тысячи дел об уголовной коррупции, которые сейчас в судах, должен рассматривать антикоррупционный суд", - подчеркнул генпрокурор.

Ю.Луценко выразил убеждение в том, что антикоррупционный суд должен быть создан в каждой области как первая инстанция. Апелляционная инстанция должна быть создана в Киеве и в качестве кассационной инстанции будет работать палата Верховного суда.

"Этот процесс очевидно затянется от года до полутора… Это время мы не можем просто ожидать создания этих институтов, мы должны увеличивать количество новых судей, которые бы рассматривали 4 тысячи коррупционных дел", - сказал генпрокурор.

"Я обращался к президенту последними днями с просьбой выполнить его конституционные полномочия, которые у него есть до конца текущего года, и увеличить количество судей во всех судах областных центрах с тем, чтобы резко активизировать рассмотрение уголовных коррупционных дел", - сообщил Ю.Луценко.