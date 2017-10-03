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11:53 03.10.2017

Следствие по экономическим преступлениям "семьи Януковича" завершено

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о завершении следствия в отношении фигурантов экономических преступлений экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

"Мы завершили следствие по всем ключевым фигурантам организованным преступным группировкам Януковича в части экономических дел. Суды почти по всем уже дали разрешение на заочный порядок судопроизводства. Остается буквально еще одна фамилия господина Ставицкого (экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий – ИФ)", - сказал Ю.Луценко на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко во вторник в Киеве.

"Для полного комплекта мы начнем действовать в судах по обвинениям организованной преступной группировки Януковича в экономической части", - отметил генпрокурор.

Он также рассказал, что дело о виновных в расстрелах на Майдане уже передано в суд и 5 октября в столичном суде по нему пройдет первое заседание. "Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что мне поставили в парламенте при назначении как задание номер один. На данный момент могу доложить, что следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу и мы считаем готовыми к обвинению Януковича, Захарченко, Якименко и ряда других должностных лиц силовых органов", - рассказал Ю.Луценко.

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