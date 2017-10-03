События

11:33 03.10.2017

Боевики обстреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия позиции сил АТО

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщает о продолжении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей позиций подразделений АТО вдоль линии разграничения из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

"Вечером 2 октября и до утра следующего дня текущего года во время обстрела позиций подразделений ВСУ на донецком направлении в районе населенного пункта Авдеевка по направлению населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая НВФ ОРДО неоднократно применяли станковые автоматические, подствольные и ручные гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в течение двух дней в луганском направлении НВФ ОРЛО применяли против подразделений ВСУ запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook во вторник.

В результате этих обстрелов потерь среди личного состава подразделений ВСУ нет.

Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия боевиков. В сообщении отмечается, что они свидетельствуют "о заинтересованности в дальнейшем обострении вооруженного конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".

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