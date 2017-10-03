Более 10 тыс. мусульман-рохинджа пытаются пересечь границу Мьянмы и Бангладеш

Более 10 тыс. представителей мусульманской народности рохинджа в настоящее время находятся на пропускном пункте на границе Мьянмы и Бангладеш, сообщают во вторник местные СМИ.

По информации газеты "Глобал нью лайт оф Мьянма", в Мьянме беженцы стекаются к населенным пунктам, расположенным на приграничных территориях.

Тем временем, накануне стало известно, что власти Бангладеш начали переговоры с Мьянмой по вопросу возвращения на родину более полумиллиона мьянманских рохинджа.

По данным ООН, с 25 августа число мьянманских беженцев в Бангладеш превысило 500 тыс. человек.

В Мьянме конфликт между мусульманами-рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против представителей народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

В свою очередь рохинджа считают себя коренным населением территории бирманского штата Ракхайн, однако власти и общественность в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами.