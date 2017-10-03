События

08:12 03.10.2017

ЕК выделила 4 млн евро в награду разработчикам простого и надежного способа проверки личности в электронных устройствах

Четыре миллиона евро выделила Еврокомиссия в качестве награды победителям конкурса на разработку надежных, обеспечивающих конфиденциальность и доступных каждому методов проверки личности пользователя (аутентификации) на персональных электронных устройствах.

Власти ЕС объявили об этом проекте по случаю проводимого уже пятый год в октябре в странах ЕС месячника кибербезопасности.

"Кибербезопасность - это основа цифрового мира, наша общая ответственность, ответственность каждого и на каждый день", - заявил в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии, ответственный за единый цифровой рынок, Андрус Ансип.

Согласно обнародованному в понедельник коммюнике Еврокомиссии, в рамках месячника пройдет широкая информационная кампания по распространению знаний о киберугрозах и о защите от них.

Около 300 мероприятий в области кибербезопасности пройдут в октябре во всех странах ЕС. Их организуют Агентство по сетевой и информационной безопасности ЕС (ENISA) совместно с Еврокомиссией и более чем 300 партнерами, включая местные органы власти и организации.

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