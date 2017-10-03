К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Профсоюзный майдан" - очищение от коррупции и реформирования Федерации профсоюзов Украины"

Во вторник, 3 октября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам "круглого стола" на тему "Профсоюзный майдан" - очищение от коррупции и реформирования Федерации профсоюзов Украины". Участники: директор Международного центра культуры и искусств "Октябрьский дворец" - Борис Холоденко, председатель Киевской городской организации Народного Руха Украины - Петр Гудым, председатель ОО "Защита простых людей" Дмитрий Павличенко (ул.Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (098)256-33-63 (Михаил).