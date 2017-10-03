События

07:04 03.10.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Профсоюзный майдан" - очищение от коррупции и реформирования Федерации профсоюзов Украины"

Во вторник, 3 октября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам "круглого стола" на тему "Профсоюзный майдан" - очищение от коррупции и реформирования Федерации профсоюзов Украины". Участники: директор Международного центра культуры и искусств "Октябрьский дворец" - Борис Холоденко, председатель Киевской городской организации Народного Руха Украины - Петр Гудым, председатель ОО "Защита простых людей" Дмитрий Павличенко (ул.Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (098)256-33-63 (Михаил).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие, пострадавших среди украинских военных нет – штаб

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек

Горбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана"

Полиция Лас-Вегаса сообщила о более 50 погибших и 200 раненых

В РФ за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков осуждены около 1 тыс. украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 59 человек – полиция

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Динамика миграционных настроений украинцев"

Время для переговоров Вашингтона с Пхеньяном пока не пришло - Белый дом

На Гоптовке задержан находившийся в розыске гражданин Украины и гражданин РФ с чужим паспортом - Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить постельное бельё
РЕКЛАМА