Время для переговоров Вашингтона с Пхеньяном пока не пришло - Белый дом

Власти КНДР пока не готовы к установлению диалога для нормализации отношений с США, заявила в понедельник на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Есть разница между переговорами и оказанием дипломатического давления. Мы поддерживаем именно дипломатическое давление на Северную Корею, что и продолжаем делать. Время для переговоров с КНДР пока не пришло", - сказала она.

При этом С.Сандерс подчеркнула, что единственным предметом для переговоров с Пхеньяном в данный момент может быть освобождение американских граждан из заключения в КНДР.

Накануне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что намерение госсекретаря Рекса Тиллерсона вступить в переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном обречено на неудачу.