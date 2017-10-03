"Самопомич" может исключить из фракции депутата Веселову – Березюк

Фракция "Самопомич" рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов народного депутата Наталью Веселову, заявляет лидер фракции Олег Березюк.

"Мы сделали заявление, в котором жестко отмежевались от личного мнения народного депутата Веселовой. Вынесли ей предупреждение (за регистрацию в Верховной Раде законопроекта "О прекращении экономической и транспортной блокады на территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия" - ИФ) и именно завтра будем рассматривать вопрос об исключении ее из фракции", сообщил О.Березюк в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV в ночь с понедельника на вторник. По словам О.Березюка, данный вопрос очень серьезный, потому что затрагивает суверенитет и безопасность страны.

О.Березюк также отметил, что было бы честно, если бы Н.Веселова сама подала заявление о выходе из фракции и пыталась бы попасть в Верховную Раду с другой политической партией на следующих парламентских выборах. "Это было бы по-европейски, но она хочет, чтобы мы ее выпроводили и она далее оставалась в парламенте… Это будет просто нечестно", подчеркнул О.Березюк.