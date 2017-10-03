События

00:20 03.10.2017

Геращенко: у Порошенко и Авакова разный подход к обеспечению безопасности страны

Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым существует с момента избрания главы государства, утверждает народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

Отвечая на вопрос ведущего программы "Свобода слова" телеканала ICTV в ночь с понедельника на вторник, существует ли конфликт между П.Порошенко и А.Аваковым, народный депутат сказал: "Да, с первого же дня избрания президентом Украины Петра Порошенко".

Народный депутат считает, что основа конфликта – "в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований".

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. "Народный фронт" и я лично, и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент. Мы уже видели предыдущего президента Виктора Януковича – у него был полный контроль над силовыми структурами в стране и вы помните, к чему это привело", заявил он.

В то же время, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, подчеркнул, что никакого конфликта между президентом и министром внутренних дел нет.

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Интерфакс-Украина
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