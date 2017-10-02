Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению суверенитета Украины над оккупированной территорией Донбасса зарегистрируют в среду - Герасимов

Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей будет зарегистрирован в парламенте уже в среду 4 октября, прогнозирует председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Уже, я надеюсь, в среду этот законопроект будет внесен в парламент, как юридически выверенный текст", - заявил А.Герасимов в программе "Свобода слова" телеканала ICTV вечером в понедельник.

По словам лидера фракции, в настоящее время "идет окончательная юридическая доработка этого документа".

По мнению народного депутата, парламент примет закон до 18 октября, до того, как прекратит действие закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". По его словам, депутаты понимают "все риски, которые будут", если закон не будет принят.

Как сообщалось, законопроект предлагает продлить еще на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" 20 октября 2014 года и вступил в силу.