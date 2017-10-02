Тимошенко стала третьим нардепом, которому вручили админпротокол о незаконном пересечении госгосграницы в ПП "Шегини" - Слободян

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала третьим народным депутатом, которому сотрудники Государственной пограничной службы Украины вручили административный протокол о незаконном пересечении государственной границы 10 сентября в пункте пропуска"Шегини", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня сотрудники службы в рамках своих полномочий вручили Тимошенко протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Вместе с тем, он отказался назвать фамилии других нардепов, которым были вручены протоколы, отметив лишь, что "Тимошенко стала третьей".

Как сообщалось, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини (Львовская обл.), прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и 9 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.

Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенк сообщил, что пять народных депутатов Украины и экс-глава Службы безопасности Украины незаконно пересекли госграницу Украины вместе с М.Саакашвили. "Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михаила Саакашвили.