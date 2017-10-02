События

18:47 02.10.2017

События в Каталонии включены в повестку дня сессии Европарламента

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни, открывая в понедельник в Страсбурге пленарную сессию ЕП, заявил, что к нему поступило несколько просьб от политических фракций добавить в повестку дня дебаты в связи с событиями вокруг каталонского референдума.

Он попросил евродепутатов проголосовать по этому вопросу.

"Дебаты состоятся", - объявил А.Таяни после голосования.

Затем он поставил на голосование день и время проведения дебатов, и депутаты выбрали вторую половину дня среды, 4 октября. Это будет первый вопрос в повестке второй половины дня.

В предварительной повестке дня пленарной сессии 2-5 октября этого вопроса не было.

Незадолго до выступления А.Таяни официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке на брифинге в Страсбурге сообщила, что поступили два отдельных запроса на дебаты по Каталонии в общей сложности от пяти фракций, что дает основание включить такие дебаты в повестку пленарной сессии, хотя пресс-секретарь оговорилась, что не знает, когда они могут состояться. Это, по ее словам, будет решено на открытии сессии.

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