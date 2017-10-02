Контрпропагандистская группа ЕС выявила за два года свыше 3 тыс. случаев дезинформации от русскоязычных СМИ - Могерини

Оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) выявила за два года более 3 тыс. случаев дезинформации со стороны русскоязычных СМИ, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Нам важно анализировать, прогнозировать и реагировать на дезинформацию. По этой причине мы создали в рамках Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) первую рабочую группу по стратегическим коммуникациям, сосредоточив внимание на восточных партнерах и русскоязычных общинах. За последние два года группа East StratCom выявила более 3000 случаев дезинформации", - сказала Ф.Могерини, выступая в понедельник в Брюсселе на конференции "Гибридные угрозы и ЕС: состояние дел и прогноз на будущее".

Она подчеркнула, что одного только противодействия дезинформации недостаточно, и надо уделять главное внимание разъяснению политики ЕС с максимальной прозрачностью, рассказывать реальные истории о ее положительном влиянии на жизнь людей.

"Это как раз то, чем группа East StratCom занимается в странах Восточного партнерства, в том числе в преддверии ноябрьского саммита Восточного партнерства", - продолжала Ф.Могерини.

Она сообщила, что по той же причине в ЕВС создана оперативная рабочая группа для улучшения стратегических коммуникаций на арабском языке.

"Все эти действия направлены на то, что мы называем "упругостью". Мы хотим упредить, сделать так, чтобы знать заранее, как реагировать, и минимизировать ущерб от потенциальной атаки. Иными словами, наша цель - уменьшить "поверхность", потенциально подверженную атаке", - отметила она.