События

18:35 02.10.2017

Суд взял под "ночной" домашний арест экс-сотрудника департамента общественной безопасности МВД

Печерский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде "ночного" домашнего ареста (обязательство находиться по месту проживания в ночное время) бывшему первому заместителю руководителя департамента общественной безопасности МВД Украины Сергею Поготову.

Мера пресечения действует два месяца. Также суд обязал С.Поготова сдать загранпаспорта.

С.Поготов в настоящее время является руководителем группы по охранной деятельности Департамента безопасности НАК "Нафтогаз Украины".

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины подозревает его в том, что во время Евромайдана он был причастен к поставкам российских спецсредств для украинских силовиков.

Всего следствие подозревает в этой связи трех бывших сотрудников МВД, двое из которых и в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции: глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич и замглавы Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что следствие по делам о событиях во время Революции достоинства должно быть сосредоточено на поиске главных виновников и организаторов преступлений против активистов, а не преследовать рядовых сотрудников полиции, в том числе прошедших АТО.

По его словам, глава департамента превентивной деятельности Нацполиции И.Бабич провел 9 месяцев в зоне АТО, имеет боевой опыт, был в Иловайске, освобождал от боевиков Николаевку, и обвинять его по "надуманному обвинению" А.Аваков считает "некорректным и недостойным".

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Интерфакс-Украина
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