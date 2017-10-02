Горбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана"

Начальник департамента спецрасслелований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил о попытке руководителей Национальной полиции и МВД препятствовать расследованию уголовных дел в отношении действующих высокопоставленных правоохранителей по так называемым "делам Евромайдана".

"Выступления руководителей Нацполиции и МВД об отсутствии доказательств… это может расцениваться как давление на суд... чтобы (меры пресечения – ИФ) не были избраны", - сказал С.Горбатюк на брифинге в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что заявления руководства МВД находятся "в площади личных симпатий и корпоративности", и предостерег руководителей правоохранительных органов от подобного рода заявлений.

По словам С.Горбатюка, в МВД и Нацполиции не были проведены служебные расследования.

Также начальник департамента спецрасслелований также сообщил, что на свидетелей-правоохранителей, которые дают показания, осуществляется давление. "Есть риск того, что руководство Нацполиции и МВД захочет повлиять... У нас минимум показаний от правоохранителей... мы должны предпринять меры, чтобы никакого давления на них не осуществлялось", - подчеркнул С.Горбатюк.

В ходе брифинга он продемонстрировал ряд доказательств, свидетельствующих о причастности подозреваемых к координации по телефону действий спецподразделений МВД "Беркут"18-19 февраля 2014 года, что говорит "о намерении разгона Майдана", к выделению спецсредств из Российской Федерации, а также к неправомерным действиям в 2016 году, в части подделке документов относительно разрешений на оружие.

С.Горбатюк подчеркнул, что фамилии этих людей обнародовали сами руководители МВД и Нацполиции, а доказательства против них он вынужден был предоставить после заявлений о безосновательности обвинений Генпрокуратуры в их адрес, а также для упреждения возможного влияния.