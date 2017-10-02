Еврокомиссия оштрафовала "Литовские желдороги"

Еврокомиссия в понедельник оштрафовала литовскую государственную железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") на 27,87 млн евро за ограничение конкуренции, сообщает BNS.

Штраф был наложен из-за того, что компания в 2008 году разобрала рельсы на участке железной дороги из Мажейкяя (Литва) в Реньге (Латвия).

"То, что в целях защиты от конкуренции предприятие разбирает общественную железнодорожную инфраструктуру, не имеет прецедента и неприемлемо", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Литва может обжаловать штраф в Суде ЕС в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменяет обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски.

Глава литовской компании Мантас Бартушка заявил, что Lietuvos gelezinkeliai будет стремиться минимизировать ущерб, связанный со штрафом.

"Этот унаследованный вопрос, как и прочие проблемы прошлого, мы попытаемся решить наиболее оптимально с экономической сточки зрения и минимизировать ущерб для Lietuvos gelezinkeliai. Пока что преждевременно говорить о том, какой путь мы выбираем, поскольку хотим изучить аргументы Еврокомиссии - для этого у нас есть время", - цитируется М.Бартушка в пресс-релизе железнодорожной компании.

Комментируя решение Еврокомиссии, литовский министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис заявил, что интересы Литвы будут защищаться всеми доступными правовыми методами.

"Корни этой сложной ситуации уходят еще в те времена, когда руководство Lietuvos gelezinkeliai меньше всего думало о Литовском государстве. Сейчас новое руководство компании изучает решение Еврокомиссии. Ясно одно - мы будем использовать все правовые средства, чтобы защитить интересы Литвы. Одновременно мы прилагаем все усилия для того, чтобы с Еврокомиссией шел слаженный и конструктивный диалог", - сказал министр BNS.

Безответственное поведение Lietuvos gelezinkeliai, к которому прежние правительства относились терпимо, нанесло ущерб государству, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Новое руководство министерства транспорта и коммуникаций, а также компании Lietuvos gelezinkeliai преследует шлейф халатности и ошибок прежнего руководства. Долгие годы несколько правительств терпимо относились к "государству в государстве" и безответственному повешению, что нанесло ущерб финансам и репутации всей страны", - цитирует BNS слова президента.

В преддверии этого решения Латвия официально вручила ноту Литве с требованием восстановить разобранный участок путей и обеспечить возможность перевозки грузов для "Латвийской железной дороги".

На разобранные литовской стороной рельсовые пути Брюсселю жаловался также польский нефтеконцерн Orlen, контролирующий Мажейкяйский НПЗ и нефтетерминал в Бутинге. В начале сентября премьер сообщил, что Lietuvos gelezinkeliai предложила концерну Orlen решение спора относительно разобранных путей. Предложение включает в себя благоприятные тарифы на перевозки грузов Orlen в обмен на то, что участок путей не будет восстановлен.

Весной прошлого года сообщалось, что Еврокомиссия предъявила Литве ультиматум: за разобранный участок пути компания должна разделить виды деятельности или же заплатить штраф в размере до 10% оборота (или 43 млн евро), а также восстановить участок путей, что может обойтись еще в 20 млн евро.

Литовская компания утверждает, что железнодорожная ветка была одной из альтернативных путей в Латвию, но не единственной. Она была разобрана, поскольку была в очень плохом состоянии и была небезопасной для использования, однако другие возможности железнодорожного сообщения с Латвией были обеспечены. В 2007 году, когда ветка в Реньге еще использовалась, из Литвы в Латвию было перевезено 675 тыс. тонн нефтепродуктов.

Когда ветку перестали использовать, по сообщению Lietuvos gelezinkeliai, количество перевозимых из Литвы в Латвию нефтепродуктов колебалось от 480 тыс. до 941 тыс. тонн в год.

Литовские должностные лица уверяют, что рельсы в 2008 году были разобраны из соображений безопасности. Тогда работало правительство во главе с Гядиминасом Киркиласом, министром транспорта в нем был Альгирдас Буткявичюс, а "Литовские железные дороги" возглавлял Стасис Дайлидка.