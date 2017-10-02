События

15:38 02.10.2017

На лидера "Союза армян Запорожской области" совершено покушение, ранен его охранник

В центре Запорожья неизвестный стрелял в лидера общественной организации "Союз армян Запорожской области" Арташеса Саргсяна, тяжело ранив его охранника.

Как рассказали агентству источники в руководстве правоохранительных органов Запорожья, покушение на А.Саргсяна было совершенно утром в понедельник, возле офиса его организации на бульваре Шевченко в Запорожье. Киллер стрелял в А.Саргсяна из автомата, однако тот остался невредимым, при этом был ранен его охранник, который на данный момент находится в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы пока не комментируют случившееся.

Воздерживаются от комментариев и в "Союзе армян Запорожской области".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Полиция Лас-Вегаса сообщила о более 50 погибших и 200 раненых

Полиция Лас-Вегаса разыскивает спутницу стрелявшего из небоскреба убийцы

МИД о новых задержаниях в Крыму: Требуем от РФ прекратить дискриминацию крымских татар

ВАСУ признал законным лишение украинского гражданства Артеменко

Более 20 человек погибли, 100 пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Николаевской области разоблачена группа лиц, незаконно реализовавшая через сеть АЗС нефтепродукты

Число пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек

Google готов помочь издателям с увеличением платной подписки

Еврокомиссия оштрафовала "Литовские желдороги"

Полиция открыла дело по факту пожара в запорожском хостеле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА