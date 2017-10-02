На лидера "Союза армян Запорожской области" совершено покушение, ранен его охранник
В центре Запорожья неизвестный стрелял в лидера общественной организации "Союз армян Запорожской области" Арташеса Саргсяна, тяжело ранив его охранника.
Как рассказали агентству источники в руководстве правоохранительных органов Запорожья, покушение на А.Саргсяна было совершенно утром в понедельник, возле офиса его организации на бульваре Шевченко в Запорожье. Киллер стрелял в А.Саргсяна из автомата, однако тот остался невредимым, при этом был ранен его охранник, который на данный момент находится в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы пока не комментируют случившееся.
Воздерживаются от комментариев и в "Союзе армян Запорожской области".