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15:22 02.10.2017

Порошенко и президент Сената Австралии обсудили расследование катастрофы малазийского "Боинга"

Президент Украины Петр Порошенко и президент Сената Австралии Стивен Пэрри (Stephen Parry) на встрече в понедельник в Киеве обсудили расследование авиакатастрофы малазийского "Боинга" рейса MH17, отметив важность наказания всех причастных к трагедии.

"Стороны отметили эффективную деятельность в рамках совместной группы по расследованию крушения малазийского рейса MH17 и отметили неотвратимость наказания всех причастных к этой трагедии. Президент Сената поблагодарил президента Украины за помощь и содействие в вопросе проведения расследования этой трагедии", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

П.Порошенко отметил неизменную поддержку Австралией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также осуждение российской агрессии против Украины. Он поблагодарил Австралию за продление санкций против агрессора и поддержку в вопросах, связанных с защитой прав человека в оккупированном Крыму.

Отдельное внимание стороны уделили усилению межпарламентского сотрудничества двух государств. В этой связи президент Украины поприветствовал создание в парламенте Австралии обновленной группы дружбы Австралия - Украина.

Кроме того, П.Порошенко и С.Пэрри обсудили подготовку к следующим соревнованиям "Игр Непокоренных", которые состоятся в 2018 году в Сиднее (Австралия).

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, из них 80 детей, все они погибли. Среди пассажиров было 27 граждан Австралии.

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