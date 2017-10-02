Суд арестовал задержанного на взятке руководителя исполнительной службы Одесской области

Приморский районный суд г.Одессы принял решение о заключении под стражу руководителя Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и главного специалиста службы, задержанных ранее при получении взятки.

Как сообщает пресс-служба Одесской области, соответствующее решение было принято судом во вторник по ходатайству прокуратуры Одесской области.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым определен размер залога в размере 5 млн грн каждому.

Как сообщалось, правоохранители задержали руководителя Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и его сообщника - главного специалиста госслужбы при получении взятки. "Должностные лица государственной исполнительной службы требовали и получили 6,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды от представителя предприятия за снятие арестов с разного рода имущества", - говорится в сообщении.

Следствие проверяет информацию о системном получении указанными лицами взяток и причастности к коррупционной схеме других фигурантов из числа сотрудников структурных подразделений исполнительной службы.