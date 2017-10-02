Пять жильцов хостела в Запорожье погибли вследствие пожара

В центре Запорожья в результате пожара, возникшего в хостеле, погибли пять жильцов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, пожар возник в 02.46 в хостеле, расположенном в Александровском районе Запорожье, по ул.Жуковского, 36.

По данным пресс-службы, подразделениям ГСЧС удалось ликвидировать огонь в 04.15. На месте пожара спасатели обнаружили 4 погибших.

Из огня также удалось спасти 4 постояльцев хостела, среди которых 8-летний ребенок. Они госпитализированы, один из них получил серьезные повреждения и умер в больнице.

Одной из причин пожара, очаг которого выявлен на втором этаже хостела, мог стать неисправный обогреватель дежурного.

На месте происшествия работает полиция. Ведется следствие.