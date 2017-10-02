Пограничники изъяли на границе с Молдовой 13,5 тонн контрабандного спирта

Пограничники отдела "Могилев-Подольский" в Винницкой области в ходе реализации оперативной информации в субботу вечером обнаружили и изъяли грузовик, в котором находилось 13,5 тонн спирта.

"Вблизи населенного пункта Озаринцы, Могилев-Подольского района правоохранители обнаружили грузовой автомобиль "Mercedes" украинской регистрации. Транспортное средство было закрыто, однако возле него стоял стойкий запах спирта. Во время осуществления обзора грузовика, следственно-оперативная группа ГФС задокументировала 42 бочки по 200 литров и 170 канистр по 30 литров с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта… В 3 км от места обнаружения грузового транспортного средства на территории покинутого карбидного завода правоохранители нашли еще 44 пустых бочки и электропомпу", - сообщает отдел по связям со СМИ Госпогранслужбы.

Грузовик вместе с грузом изъят сотрудниками фискальной службы, владелец автомобиля и причастные лица устанавливаются. Составлен протокол по ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).