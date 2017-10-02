На границе с Венгрией пограничники задержали двух нелегалов из Марокко

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Закарпатской области в субботу вечером двух нелегальных мигрантов из Марокко.

"Вчера вечером, во время патрулирования пограничники отдела "Большая Паладь" на расстоянии около 100 метров от украинско-венгерской границы обнаружили и задержали двух неизвестных возрастом 23 и 28 лет… Никаких документов задержанные лица при себе не имели. Пограничникам Мукачевского отряда путешественники сообщили, что они являются гражданами Марокко", - сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье.

Мужчины доставлены в отдел погранслужбы для прохождения фильтрационных мероприятий. Устанавливается круг лиц причастных к организации незаконного путешествия нелегалов.